Cagliari, un 84enne ha sparato alla moglie e poi si è suicidato. Entranbi malati, lui forse pensava di non poter andare più avantìi. Paese sconvolto

Quartucciu, hinterland di Cagliari, è stata sconvolta nel tardo pomeriggio di oggi da un dramma familiare. Un omicidio-suicidio consumato in via Neghelli, nel cuore del paese sardo. Una vicenda che probabilmegte, anche se saranno gli accertamenti delle forse dell’ordine a stabilirlo, ha alla sua base una soffernza profonda.

I fatti sembrerebbero abbastanza chiari: Antonio Pisu, 84 anni, ha ucciso la moglie Giuseppina (tre anni meno di lui) e poi subito si e tolto la vita. Per farlo ha utilizzato un fucile da lui regolarmente detenuto e denuinciato, e per entrambi non c’è stato scampo. La prima ad accorgersi del dramma è stata la badante che li seguiva e ha sentito gli spari. le urla della donna, come raccontano le cronche locali, hanno attirato l’attenzione dei vicini, ed è scattato l’allarme.

Omicidio-suicidio a Quartucciu, indagano i carabinieri di Quartu

Sul posto sono arrivati molto in fretta i carabinieri della Compagnia di Quartu e i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari. Tocca a loro occuparsi delle indagini e dei rilievi, coordinati dal pm Andrea Vacca. E dovranno dare i contorni a questo dramma familiare che operò sembra avere una forma chiara.

Antonio, ragioniere molto conosciuto e stimato non solo nel suo paese (la moglie era un ex insegnante), qualche tempo fa era stato malato di tumore. Poi grazie alle cure si era rimesso, ma di recente avevas sostenuto nuovi esami e forse temeva un ritorno della malattia. Questo potrebbe avergli fatto maturare la convinzione di farla finita.

Intanto le salme sono state trasferite al cimitero di Selargius, aspettando le autopsie che saranno effettuate nelle prossime ore. La coppia lascia tre figli, che non vivevano più da tempo insieme a loro.