L’ex Presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha fatto mea culpa ed ha chiesto scusa alle vittime per aver concesso asilo politico a Cesare Battisti

Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente del Brasile, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube TV Democracia dove ha fatto mea culpa per aver concesso l’asilo politico nel 2009 al terrorista italiano Cesare Battisti. “Ha ingannato molte persone in Brasile che credeva fosse innocente. Ci scusiamo per aver commesso questo errore”. Lula aveva preso al tempo la decisione su consiglio del ministro della Giustizia, Tarso Genro, che era certo dell’innocenza dell’ex membro dei Pac.

Il 65enne ora è recluso nel carcere di Oristano dopo l’estradizione e sta scontando l’ergastolo per gli omicidi di Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin, Andrea Campagna e Antonio Santoro.

“Fu una guerra giusta, ma ora chiedo scusa alle vittime”, ha affermato il colpevole qualche tempo fa.

LEGGI ANCHE—> Libia, cessate il fuoco su tutto il territorio: l’annuncio di Serraj e Saleh

Lula su Battisti: “Ci ha mentiti”. Risponde il figlio di una vittima

“Ho provato una gran frustrazione – spiega Lula – dopo la confessione di Battisti che ha messo in cattiva luce un governo che aveva un rapporto straordinario. Non doveva mentire a chi credeva in lui, ha deluso”. Poi partono di nuovo le scuse “con la sinistra italiana e le famiglie”.

Il figlio del gioielliere ucciso nel ’79, Alberto Torregiani, ha detto in merito: “Meglio tardi che mai ma sono inutili. Noi non ce ne facciamo nulla delle sue scuse. Adesso voglio vedere cosa dice chi lo aveva appoggiato. Io sono basito, di questa vicenda si parla ciclicamente. Se di Battisti non sento parlare ogni tre mesi, mi preoccupo ormai”.

LEGGI ANCHE—> India, incendio in un impianto idroelettrico: 3 morti e 4 dispersi