Bolsonaro ottiene una vittoria molto importante al congresso con una legge che blocca gli stipendi degli impiegati pubblici fino a dicembre del 2021.

Vittoria storica per il presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Al Congresso infatti è stato appena approvato un decreto che blocca gli stipendi dei dipendenti pubblici fino a Dicembre del 2021. Una misura fortemente voluta da Bolsonaro, passata oltretutto con numeri schiaccianti. Il decreto è stato infatti approvato alla Camera con 316 voti a favore e 165 contro. La proposta, presentata ufficialmente dal Ministro dell’economia Paulo Guedes, è nata dopo che il Presidente del Brasile aveva messo il suo veto e la sua ferrea opposizione a una legge che si proponeva di aumentare gli stipendi nel pubblico impiego. Bolsonaro si è dichiarato contrario fin dall’inizio, affermando che le casse dello stato, pesantemente messe a dura prova dalla crisi innescata dall’epidemia di coronavirus, non potevano sostenere questo genere di misura. Di qui la decisione di fare in modo che gli stipendi degli impiegati pubblici fossero “congelati” per legge.

Coronavirus, la situazione in Brasile resta molto preoccupante

Intanto il Brasile continua a restare una nazione fortemente danneggiata dal coronavirus. Al momento infatti si contano nel paese più di tre milioni di casi e oltre centomila decessi. Il virus inoltre, ha colpito personalmente anche il Presidente del Brasile il mese scorso. Bolsonaro ci ha messo circa due settimane per guarire ma le sue condizioni di salute non hanno mai preoccupato i suoi medici. Questo però non gli ha impedito di continuare a restare fortemente scettico sulla reale pericolosità del virus. Bolsonaro continua ad esempio a sostenere che molte delle morti addebitate ufficialmente al coronavirus, sono in realtà da imputare alle misure di confinamento adottate durante la pandemia. Qualche tempo fa scrisse infatti sul suo profilo che “in Brasile senza che ci siano cifre ufficiali, le cose sarebbero molto differenti“.

