Nonostante sia fuggita dalla Bielorussia perchè non si sentiva al sicuro, Svetlana Tikhanovskaya continua a chiedere nuove elezioni contro il governo Lukashenko.

La leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya ha affermato che il popolo non è più disposto ad accettare e a riconoscere la leadership del premier Lukashenko. Quest’ultimo è stato recentemente confermato alla guida del paese. Ma subito dopo le elezioni, la Tikhanovskaya, che si è in seguito rifugiata in Lituania, ha iniziato ad accusarlo apertamente di aver truccato il voto. Una denuncia che è stata presa molto sul serio dall’Unione Europea, che dopo alcuni vertici straordinari, ha deciso di non riconoscere l’esito delle elezioni. Una mossa che ha irritato non poco Lukashenko, che ha iniziato ad accusare i paesi occidentali di aver finanziato l’opposizione e i disordini nel paese. Adesso, la Tikhanovskaya, durante quella che è stata la sua prima conferenza stampa dopo la fuga, chiede nuove elezioni e ha invitato pubblicamente tutti i lavoratori a non fermare gli scioperi.

Bielorussia, Tikhanovskaya: “C’è bisogno di un cambiamento”

Da giorni infatti, il premier bielorusso si è ritrovato a fare i conti con diverse persone che hanno deciso di boicottare i luoghi di lavoro per protestare contro il governo. La leader dell’opposizione bielorussa ha dichiarato che “dovrebbe essere chiaro al presidente che c’è bisogno di un cambiamento. Spero che il buon senso prevalga e che la gente sia ascoltata e che ci siano nuove elezioni”. Alle domande dei giornalisti su quando farà ritorno nel paese per combattere in prima linea contro il governo Lukashenko, la donna ha risposto che lo farà soltanto nel momento in cui si sentirà al sicuro. Ha poi aggiunto che “se restiamo tutti uniti questo regime non avrà alcuna possibilità”. Intanto, tre giorni fa, Lukashenko ha dichiarato di aver schierato alcune milizie armate sui confini occidentali del paese.Una mossa che il premier ha giustificato spiegando di temere un golpe da parte di nazioni straniere.

