In Bielorussia, il premier Lukashenko ha deciso di sostituire i dipendenti della tv di stato, in sciopero contro il governo, con alcuni giornalisti russi.

Reporter russi nella tv di stato per sostituire i dipendenti che hanno deciso di scioperare contro il governo. Sicuramente la decisione presa da Lukashenko è destinata a far discutere. Una scelta che il premier bielorusso ha giustificato spiegando che era l’unica soluzione possibile per non interrompere il servizio pubblico. Non sono naturalmente mancate, nelle sue dichiarazioni raccolte da Interfax, diverse stilettate ai giornalisti che hanno aderito allo sciopero. Lukashenko ha infatti dichiarato che “quelle persone che sono cresciute guardando la televisione, e soprattutto quelle che ho portato in braccio, sono cresciute e si sono resi conto che gli mancava qualcosa. Alcuni si sono precipitati fuori, non lavoreremo!. E allora non fatelo”. Intanto nella giornata di ieri sono arrivate le prime dichiarazioni della leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya, nella sua prima conferenza stampa dopo la sua decisione di rifugiarsi in Lituania.

Leggi anche: Bielorussia, Lukashenko schiera l’esercito al confine occidentale: la situazione

Bielorussia, la Tikhanonskaya chiede nuove elezioni

La donna ha esortato tutti i lavoratori a continuare negli scioperi, e già nei giorni scorsi aveva invitato l’Ue a non riconoscere le elezioni che l’hanno vista uscire sconfitta e hanno invece sancito la riconferma di Lukashenko alla guida del paese. Per la Tikhanovskaya il voto non si è svolto in maniera regolare e il premier sta dunque occupando una posizione illegittima. L’invito della donna è stato raccolto in questi giorni dall’Unione Europea. Dopo alcuni vertici straordinari, indetti principalmente per discutere delle violenze della polizia bielorussa contri i manifestanti, i leader europei hanno infatti deciso di non riconoscere l’esito del voto. Una presa di posizione che ha fatto infuriare Lukashenko che dal canto suo sostiene che molti paesi Occidentali stanno finanziando le proteste nel paese allo scopo di destabilizzare il governo fino a farlo cadere. Accuse molto forti, che il premier ha dichiarato di non poter al momento provare, in quanto questi finanziamenti sarebbero avvenuti in contanti, e dunque non sarebbero tracciabili.

Leggi anche: Bielorussia, Lukashenko: “Occidente finanzia proteste nel paese”