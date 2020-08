Belen Rodriguez ha appena condiviso un’immagine di se stessa che sta facendo impazzire i followers che la seguono su Instagram.

Belen Rodriguez ha appena postato una fotografia sul suo profilo social ufficiale. L’immagine ha davvero pochissimi minuti ma sta già diventando virale, come accade spesso con i contenuti che pubblica. L’amata modella e show-girl nata in Argentina ma di fatto italiana dopo i tanti anni vissuti qui, si è fatta fare una foto molto interessante. A tenere il cellulare è un’altra persona, che con grandissima maestria immortala la donna in un momento molto particolare. La sorridente e bellissima morta latina è senza dubbio uno dei VIP più amati dagli italiani, data la sua personalità. Si mostra spesso sorridente, scherza, è alla mano. Ma non teme neanche di farsi vedere nei suoi momenti di debolezza, mostrandosi ai suoi 9.6 milioni di followers per quello che è: un complesso e sfaccettato essere umano.

Belen Rodriguez da sogno, il lato B è in primo piano – FOTO

La donna nata in Argentina si sta rilassando, come tanti in questo momento difficile. L’estate sta velocemente giungendo alla fine e già si sente quella nostalgia per una pausa estiva che è durata davvero poco e non ha regalato troppo. Belen Rodriguez si è fatta fotografare mentre è stesa, a pancia in su, su un letto. Le figure sinuose della giovane donna e madre sembrano quasi uscire dall’obiettivo, con leggiadria ma anche forza. Man mano che l’occhio segue la schiena imbrunita, si possono notare le sue beltà, che sono coperte da un intimo di un bianco molto candido, sulla destra dell’immagine.

