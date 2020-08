Il Ministro della Salute, Lucia Azzolina, attacca il leader della Lega chiamandolo “gaglioffo” e “troglodita” durante la trasmissione “In Onda” di La7.

Un duro attacco a fronte delle numerose frecciatine arrivate dal partito “verde”. Lucia Azzolina non ci sta, e dopo l’ennesima provocazione di Matteo Salvini, ha risposto a tono durante il programma “In Onda” di La7. La risposta del ministro è arrivata dopo che il leader del Carroccio aveva definito le scuole come “un lager”.

Azzolina, però, stavolta non ci sta ed attacca il capo della Lega. Infatti durante la trasmissione ha definito Salvini un “Gaglioffo e troglodita“. Ma non solo, infatti la ministra ha poi consigliato all’ex Ministro degli Interni di leggere Liliana Segre, visto che tutte le volte che parla di scuola riesce a dire cose inesatte. La ministra ha poi rilanciato, affermando che Salvini dovrebbe chiedere scusa non a lei, ma all’intera comunità scolastica.

Azzolina attacca Salvini e precisa sulla scuola: “Si tornerà in sicurezza”

Ma durante la trasmissione “In Onda”, Azzolina non ha solo sferrato il suo attacco a Salvini, ma è anche ritornata sul tema scuole. Infatti per la Ministra, sarà creato uno spazio nell’edificio scolastico per qualunque bambino con una sintomatologia superiore al 37,5 di temperatura. Così in ogni territorio ci sarà uno spazio adibito a dipartimenti di prevenzione sanitaria. Nelle scuole, avremo così dei reparti con medici ed infermieri che staranno in stretto contatto con dirigenti e referenti scolastici.

La ministra ha poi sottolineato che “riaprire le scuole è un dovere morale“. Infatti per Azzolina il Governo deve questo diritto al paese ed ai suoi cittadini. Ovviamente, però, bisognerà ripartire garantendo la massima sicurezza sia agli studenti che al personale scolastico.

La Ministra ha poi ricordato che il contagio zero non esiste, e che in compenso il Governo ha pensato a protocolli e regole che serviranno a ridurlo al minimo. Infine sul tema banchi, Azzolina ha precisato che saranno distribuiti in tre tranche: la prima all’inizio dell’anno scolastico, la seconda ad ottobre ed infine una terza a alla fine del mese di ottobre.

L.P.

