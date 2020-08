Asti, grave incidente stradale: morto un motociclista di 65 anni sulla strada statale verso Moncalvo

Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto questa mattina una moto sulla strada che da Asti porta verso Moncalvo. Lo scontro ha causato una vittima di 65 anni, morto sul colpo dopo il tremendo impatto contro un camion. Il centauro proveniva dalla direzione opposta al mezzo pesante e non è riuscito ad evitare lo scontro.

Sul posto sono subito accorsi gli uomini del 118 ma ogni tentativo di rianimare la vittima è stato nullo.

Il trasporto in ospedale è servito solo a constatare il decesso del centauro. La polizia stradale sta svolgendo gli accertamenti del caso per definire l’esatta dinamica dello scontro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, incidente stradale per Arthur: era positivo all’alcoltest

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cuneo, grave incidente sulla Bovesana: muore una 28enne

Asti, grave incidente stradale: un’altra vittima della strada

La SP457 è l’ultima strada killer ad aggiungersi alla lunga lista di questo periodo. Con gli spostamenti estivi legati al momento di vacanza, sono in aumento le vittime di incidenti. Solo due giorni fa, nelle Marche, un bambino di soli 6 anni era morto a causa dello scontro dell’auto in cui viaggiava con un camion per il trasporto dei rifiuti. Il padre, residente vicino Senigallia, non era riuscito ad evitare l’impatto, finendo per centrare in pieno il mezzo pesante proprio sul lato passeggero.

Rimanendo invece al territorio piemontese, lo scorso 18 agosto era scomparsa una ragazza di 28 anni a causa di un grave incidente della sua auto sempre contro un camion. La strada incriminata, in quel caso, era la provinciale Bovesana di Cuneo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Senigallia, scontro con camion dei rifiuti: morto un bimbo di 6 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valle d’Aosta, tragico incidente in montagna: due morti