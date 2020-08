La bella Wanda Nara si mostra mentre fa la doccia all’aperto ed il web impazza, le sue curve sono pazzesche: la foto

Un’estate già molto calda di per sé, in cui le temperature stanno sfiorando i 40°, la bella Wanda Nara contribuisce a renderla ancor più rovente. Mentre il marito Mauro Icardi è concentrato sulla finale di Champions League che si giocherà domenica contro il Bayern Monaco, lei si gode alcuni momenti di relax. Diverse sono infatti le testimonianze che arrivano direttamente dal suo profilo Instagram, tra cui l’ultimo scatto che in poco tempo ha fatto letteralmente impazzire tutti i suoi fan.

Wanda Nara, corpo da urlo sotto la doccia: la foto

Dalla terrazza dell’appartamento di Milano con vista San Siro, Wanda Nara si è concessa una doccia ed ha reso ‘partecipe’ anche il pubblico del social più in voga del momento. Nella foto, a balzare all’occhio, oltre ad una pelle magnificamente dorata grazie all’abbronzatura solare, un costume decisamente minimal che mette in risalto delle curve pazzesche. In particolare, è il lato b a farla da padrone, il quale è visibilmente in mostra. Saranno in pochi, quasi nessuno, a non aver zommato la foto. Ah, per chi fosse interessato, i colori abbinati sono quelli sociali dell’Inter. Un messaggio d’amore al club che solo un anno fa ha scaricato lei e suo marito? Chissà, ma ora l’attenzione è focalizzata su altro.

