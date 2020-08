Il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha accusato gli Stati Uniti di stare portando avanti una guerra nel paese per acquisire il controllo dell’industria petrolifera.

Il Presidente del Venezuela Nicola Maduro ha accusato pubblicamente Donald Trump di aver messo in atto una strategia nel suo paese per mettere in difficoltà la compagnia petrolifera di stato allo scopo di “mettere le mani sul petrolio” della nazione. Lo ha fatto durante un suo intervento alla Giornata di Rilancio dell’agricoltura nazionale. Maduro ha affermato che “Donald Trump ha dichiarato una guerra totale (a Pdvsa, ndr.) per invidia, meschinità, imperialismo, e perché vuole mettere le sue mani sulla ricchezza del nostro Paese, ma il petrolio che appartiene ai venezuelani non sarà mai dell’imperialismo, in nessun caso”. Per il Presidente del Venezuela gli Usa stanno letteralmente perseguitando la compagnia petrolifera per cercare di acquisire il controllo dell’intera industria del settore.

Venezuela Maduro: “Politica petrolifera sarà scudo per proteggerci dall’embargo”

Maduro ha in ogni caso spiegato alla popolazione che il suo governo reagirà prontamente a quelli che lui considera dei veri e propri soprusi da parte degli Usa. E ha in proposito dichiarato che “la politica petrolifera (dell’ex presidente Hugo) Chávez sarà il nostro scudo per affrontare e sconfiggere l’embargo, e la persecuzione economica e finanziaria”.

Maduro proroga la commissione plenipotenziaria

Durante il suo discorso il presidente venezuelano ha affermato che gli Usa “oggi diffondono un’altra informazione di nuove sanzioni, di nuove misure persecutorie, per cui noi non possiamo rivelare in che modo continuiamo ad avanzare, e in che direzione vanno i nostri eserciti. Quello che dobbiamo fare è liberare completamente la nostra Pdvsa”. Maduro ha in seguito dichiarato che allo scopo di proteggere il paese dalle ingerenze americane ha firmato un decreto per “prorogare di sei mesi la conduzione plenipotenziaria della Commissione ‘Alí Rodríguez Araque'”. Questa sarà guidata dal Ministro per il Petrolio Tareck El Aissami e avrò il compito di proteggere l’intera industria da interferenze esterne.

