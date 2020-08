Valle d’Aosta, incidente in montagna: morta un’escursionista in Valsavarenche. Il corpo è stato ritrovato vicino Punta Basei

Tragedia sulle montagne della Valle d’Aosta nelle ultime ore. Un’escursionista è morta in Valsavarenche dopo essere caduta durante una scalata. Il corpo di Nicole Dematteis, 30 anni, è stato ritrovato privo di vita nella zona della Punta Basei (vicino ai laghi del Nivolet). La vittima era residente ad Aosta ed è stata trasportata nella camera mortuaria del cimitero di Courmayeur.

Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto e cosa abbia causato l’incidente. La guarda di finanza di Entreves ha aperto un’indagine per far luce sulle dinamiche.

La trentenne era uscita in escursione nella mattinata di martedì, salvo poi far perdere le proprie tracce.

Non vedendola tornare al rifugio nella notte, il Soccorso Alpino Valdostano, avvertito dai conoscenti, è partito alla ricerca del corpo. Nel corso delle prime ore del mattino lo hanno trovato alla base di un salto di roccia di 150 metri, a fianco del percorso di escursione, mentre sorvolavano la zona con l’elicottero.

Secondo la prima ricostruzione da parte dei soccorritori, l’escursionista avrebbe perso la rotta a causa della fitta nebbia presente, finendo per precipitare nello strapiombo.

I familiari hanno raccontato di una telefonata di emergenza che la vittima gli aveva fatto verso le 22 di ieri sera. Aveva raccontato di essersi persa a causa delle condizioni atmosferiche e di attendere i soccorsi. Da quel momento in poi, però, non è stato più possibile ricontattarla e se n’erano perse le tracce fino al tragico ritrovamento di stamane.

Punta Basei, il luogo del ritrovamento, si erge a 3.338 metri nella zona della Valsavarenche, particolarmente apprezzata dagli alpinisti per la bellezza paesaggistica che può offrire.

