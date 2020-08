La crisi economica negli Usa sembra farsi sentire molto più del previsto. Più di un milione di richieste per i sussidi di disoccupazione.

Giornata nera per per la borsa di Wall Street e quella europea. Una chiusura in rosso probabilmente determinata dal fatto che gli investitori sono tornati a guardare alla ripresa economica con crescente inquietudine. D’altronde, non bisogna dimenticare che è stata la stessa Federal Reserve, nella sua ultima riunione di luglio, a esprimere diversi timori su una possibile ripartenza economica, dichiarando che molto dipenderà da fattori esogeni difficilmente controllabili quali ad esempio l’andamento complessivo della pandemia di coronavirus e il numero dei contagi. E adesso arriva anche un dato sul mercato del lavoro americano, destinato a far aumentare ulteriormente la preoccupazione. Negli Usa infatti, la richiesta di sussidi di disoccupazione ha iniziato a salire vertiginosamente fino ad arrivare a superare la quota di un milione di richieste. L’economia americana sta soffrendo la crisi molto più di quanto questi ultimi mesi avevano lasciato presagire. Ma la situazione non è confortante nemmeno per l’Unione Europea.

Leggi anche: Ecobonus, sono terminati i fondi: per agosto nuovi importi

Crisi, Unioncamere: imprese italiane ottimiste sul futuro

La Bce nella sua ultima riunione ha dichiarato la ripresa economica resta incerta e piena di incognite, ed è difficile al momento capire come andrà in futuro e si ci saranno dei miglioramenti significativi a riguardo. L’Italia è uno tra i paesi al mondo più colpiti dalla crisi causata dall’epidemia di coronavirus. Una ricerca condotta da Excelsior di UnionCamere, ha però evidenziato come tra gli imprenditori nonostante questo, vi sia un certo ottimismo sulle tempistiche della ripresa economica. Secondo il report infatti, più di seicentomila aziende in Italia contano di recuperare il fatturato perso a causa del lockdown entro il prossimo anno. Alcune di queste sono addirittura convinte di poter raggiungere quest’obiettivo prime che si concluda quest’anno. La speranza dunque è che questo ottimismo registrato dalla ricerca di Unioncamere possa realmente cogliere un trend che attesti che le prospettive di ripresa nel nostro paese sono più incoraggianti di quanto si pensa.

Leggi anche: Prezzi, Milano dopo il Covid non conviene. Il Sud invece sì