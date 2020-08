Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al popolo americano di boicottare la GoodYear e non acquistare più le loro gomme.

Con un tweet sul suo profilo social, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato gli americani a non acquistare più pneumatici di proprietà dell’azienda Goodyear. L’attacco del Tycoon arriva in seguito alla decisione dell’impresa americana di vietare nei luoghi di lavoro l’utilizzo di cappellini da parte dei dipendenti recanti la scritta “Make America Great Again”, il famoso slogan utilizzato da Trump durante la scorsa campagna elettorale per le presidenziali. Una scelta che ha infastidito non poco il presidente Usa, che ha inserito pubblicamente l’impresa nella sua personale black list. A stretto giro è arrivata la replica di GoodYear che ha affermato che la loro politica aziendale si muoverà sempre a sostegno della disuguaglianza.

Trump contro Goodyear, la risposta dell’azienda via Twitter

L’azienda americana di pneumatici ha sempre sostenuto nel corso del tempo iniziative sicuramente poco gradite a Trump, come manifestazioni a supporto della comunità LGBT o eventi in favore del Black Lives Matter, il movimento nato dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto. L’azienda ha sempre vietato categoricamente nei luoghi di lavoro l’esposizione di qualsiasi materiale riconducibile a una precisa fazione politica. Goodyear ha affidato a Twitter la risposta al boicottaggio invocato da Trump sui social. Nella sua risposta l’impresa di Akron scrive che “Goodyear ha tolleranza zero per qualsiasi forma di molestia o discriminazione. Per consentire un ambiente di lavoro libero da queste pratiche, chiediamo ai dipendenti di astenersi dal sostenere campagne politiche a sostegno di qualsiasi candidato o partito politico sul posto di lavoro, così come forme la propaganda che minino la giustizia razziale e le questioni di equità”.

