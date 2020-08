Poche ore fa si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Parma, il sisma di magnitudo 2.7 ha creato paura e disagi fra gli abitanti

Alle ore 16:59 un terremoto con magnitudo 2.7, quindi di lieve entità, ha colpito la zona di Neviano degli Arduini in provincia di Parma. Nonostante non vi siano stati danni a cose o persone, c’è stata comunque un po’ di paura come ovvio che sia. Questo anche perché la profondità, con soli 4 km, è stata molto superficiale e quindi chiaramente avvertita a lungo raggio. Per quel che riguarda le coordinate geografiche, la scossa è stata registrata ad una latitudine di 44.56 ed una longitudine di 10.28. A fornire i dati è stato l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia.

Terremoto Parma, i comuni fino a 20 km dall’epicentro

Ecco i comuni in cui la scossa è stata maggiormente recepita:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Neviano degli Arduini PR 4 3649 3649 Langhirano PR 7 10315 13964 Tizzano Val Parma PR 8 2077 16041 Vetto RE 9 1860 17901 Lesignano de’ Bagni PR 10 5028 22929 Canossa RE 11 3844 26773 Traversetolo PR 12 9425 36198 Calestano PR 14 2100 38298 San Polo d’Enza RE 14 6083 44381 Palanzano PR 15 1142 45523 Felino PR 16 8790 54313 Castelnovo ne’ Monti RE 16 10465 64778 Terenzo PR 17 1196 65974 Quattro Castella RE 18 13195 79169 Corniglio PR 18 1936 81105 Casina RE 18 4504 85609 Sala Baganza PR 18 5561 91170 Montechiarugolo PR 19 10813 101983 Bibbiano RE 19 10268 112251

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 16:59 IT del 20-08-2020 a 4 km SW Neviano degli Arduini (PR) Prof=38Km #INGV_25102941 https://t.co/modamZmxTB

— INGVterremoti (@INGVterremoti) August 20, 2020

