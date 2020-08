Senigallia, scontro con camion dei rifiuti: morto sul colpo un bimbo di 6 anni che era a bordo dell’auto guidata dal padre

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulle strade del litorale marchigiano. Poco dopo le 8, sulla Strada della Bruciata, all’altezza di Senigallia, un’auto di è scontrata con un camion che trasportava rifiuti di grandi dimensioni. Il mezzo pesante si trovava al lato della strada, fermo, mentre la vettura procedeva a velocità sostenuta. A bordo c’erano il papà e il figlio di soli 6 anni, morto sul colpo a causa dell’impatto violentissimo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida sarebbe rimasto accecato dal sole, finendo per non accorgersi della presenza del camion sul ciglio della carreggiata. Una volta accortosi del mezzo ha provato a frenare, ma era ormai troppo tardi. Il bimbo si trovava sul lato passeggero è ha avuto la peggio.

Subito dopo lo schianto sono stati avvertiti i soccorsi del 118 che si sono precipitati sul posto. Una volta estratto il corpo dalle lamiere però non hanno potuto far altro che accertare il decesso del bimbo di 6 anni, sfortunato a trovarsi sul lato dell’impatto.

La polizia municipale e quella stradale hanno effettuato i rilievi per definire le dinamiche dell’incidente. Resta da capire il motivo per cui il padre, alla guida dell’auto, non sia riuscito ad evitare il camion dei rifiuti fermo sul bordo della strada. Oltre al riverbero del sole, qualche altro particolare potrebbe aver influito.

Il 35enne, residente a Trecastelli (Senigallia), è stato soccorso dall’ambulanza. Sul posto sono accorsi anche i familiari dell’uomo.

