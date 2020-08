In Russia viene ricoverato Aleksej Navalnyj, principale oppositore di Putin. Il 44enne è stato ricoverato in Sibertia per avvelenamento.

Il più aspro oppositore di Vladimir Putin, Aleksej Navalnyj è ricoverato d’urgenza in ospedale in Siberia. Infatti, secondo le prime voci di repertorio, l’oppositore ha bevuto un tè avvelenato. Durante le prime ore del mattino di questo giovedì, il suo volo privato ha compiuto un atterraggio d’emergenza per permettere a Navalnyj di essere ricoverato.

Al momento, il 44enne politico russo è incosciente ed è in terapia intensiva. Stando a quanto riportato dalla chiamata al pronto soccorso, Navalnyj avrebbe bevuto un tè avvelenato. Il politico, poi, si sarebbe sentito male durante un volo di ritorno per Mosca, come riportato dalla sua portavoce Kira Yarmish. Adesso il 44enne è in terapia intensiva a Tomsk, in Siberia.

Russia, l’oppositore Navalnyj in terapia intensiva: la ricostruzione del caso

Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, proprio la portavoce di Aleksej Navalnyj ha cercato di ricostruire quanto accaduto. Infatti secondo Kira Yarmish, durante il volo di ritorno verso Mosca, l’oppositore si sarebbe sentito improvvisamente male. Proprio in merito, Yarmish ha affermato che si deve partire dal presupposto che Navalnyj è stato avvelenato.

Poi la portavoce ha puntualizzato, ricordando che dal mattino, Navalnyj ha bevuto solamente un tè. Proprio la bevanda in questione, per la portavoce era avvelenata. Un’accusa pesante, che però non sorprende l’opposizione dello Zar russo. Infatti già in passato, alcuni oppositori politici di Putin sono scomparsi in circostanze misteriose.

In passato, inoltre, Navalnyj ha scontato diversi mesi di carcere per aver organizzato delle proteste Anti-Cremlino. In merito alla sua incarcerazione si pronunciò anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo che stabilì che il provvedimento preso da Putin era politicamente motivato e violavano i diritti dell’uomo. Mosca commentò la sentenza definendola discutibile.

L.P.

