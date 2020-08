I Rolling Stones tornano nella celebre Carnaby Street, famosa a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 per essere la casa del rock, dove stanno per aprire un loro negozio

I Rolling Stones hanno deciso di tornare in quella che tra gli anni sessanta e settanta è stata la casa del rock e del pop, la celebre Carnaby Street a Londra. La band ha iniziato proprio lì la sua carriera, ai tempi della cosiddetta ‘Swinging London’, ed ora ha deciso di aprire un negozio ufficiale dedicato interamente alla loro storia. L’inaugurazione avrà luogo il quattro settembre. Da quel momento si potranno comprare magliette, spille, cimeli, vinili e altri oggetti con simbolo della band. Lo store si chiama RS No. 9 Carnaby e su Youtube è presente anche il lancio del negozio al civico 9.

Rolling Stones, i dettagli sul negozio

I cimeli in vendita sono stati prodotti grazie alla collaborazione di marchi come Stutterheim per i soprabiti e e Baccarat per la cristalleria.

Per quel che riguarda l’arredamento e l’architettura del negozio, essi rispecchiano appieno il gruppo. Sul pavimento, in vetro, ci sono i testi delle canzoni in delle stanze in cui dominano il rosso ed il nero. Nei camerini sono presenti gli album più famosi.

“Soho ha sempre rappresentato la musica rock e così Carnaby Street è l’ideale per il nostro negozio”, hanno affermato i Rolling Stones. Il gruppo torna a dare lustro ad una via che negli ultimi anni era divenuta troppo ‘normale’.

Out on September 4th and available to pre-order now – Goats Head Soup 2020: https://t.co/bKFXdkaDEx

Featuring previously unheard tracks, demos, outtakes, live performances & more. pic.twitter.com/pP7G2jE9yX — The Rolling Stones (@RollingStones) August 18, 2020

