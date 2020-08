Bruttissimo episodio di razzismo a Rimini. Un cameriere del ristorante Tana Marina, dopo aver servito una famiglia di colore, si è scusato davanti ad un quadro di Mussolini

La denuncia è arrivata su Facebook, dove Adjisam Mbengue – una delle presenti al locale – ha spiegato cosa è successo domenica scorsa al ristorante Tana Marina di Rimini. In occasione del compleanno della nipotina di due anni, la donna si trovava a cena fuori insieme ad altre quindici persone.

Uno dei camerieri del posto, dopo aver servito i presenti, si è rivolto ad un quadro di Benito Mussolini, scusandosi per aver preso l’ordinazione dei presenti di colore. Ma non è finita qui. L’uomo avrebbe addirittura fatto il saluto romano, sentendosi mortificato per aver “disobbedito” al Duce. La donna si è poi recata alla caserma dei carabinieri di Imola, per denunciare il fatto anche alle autorità.

Rimini, la replica del ristorante: “Accogliamo tutti, anche i cani”

Il video-denuncia di Adjisam Mbengue, una delle protagoniste del triste episodio di razzismo, sta facendo il giro del web. “Ma vi sembra normale quello che è successo? Mia sorella ha iniziato a sbraitare, io ho evitato perché c’erano anche cinque bambini” spiega la donna su Facebook: “Al momento del conto ci ha fatto uno sconto, cercando di rimediare al fattaccio“.

Poco dopo, è arrivata anche la risposta da parte del ristorante Tana Marina di Rimini, che ha voluto difendere il suo cameriere. “Innanzitutto non era un quadro ma una cassetta con del vino, L’abbiamo tolta visto che dava fastidio” spiega il titolare: “Ma non c’è stato alcun saluto romano, anzi. Abbiamo un pubblico vastissimo, e accogliamo tutti da noi, anche i cani“.

