Per la serie ricette top, l’hummus di ceci: una ricetta che tra le sue origini in Medio Oriente, ma che con il suo inconfondibile gusto ha attraversato tutto il mondo.

L’hummus di ceci è una di quelle ricette che, una volta assaggiate, non potranno più essere abbandonate. Il suo gusto così delizioso e intenso è pressoché inconfondibile. Nata in Medio Oriente, questa buonissima ricetta ha fatto il giro del mondo e oggi lo troviamo su tutte le tavole. La sua preparazione è molto semplice e veloce: vediamo insieme come prepararlo.

Hummus di ceci: gli ingredienti

Ceci precotti: 200 g

Aglio: 1 spicchio

Cumino: 1 cucchiaino

Tahini (salsa di sesamo): 3 cucchiaini

Limone: 1

Olio extra vergine d’oliva

Acqua

Sale

Ricette top: la preparazione dell’hummus di ceci

Iniziamo la preparazione del nostro hummus sciacquando i ceci sotto l’acqua corrente. Dopo averli sciacquati per bene, versiamoli all’interno di una ciotola. Versiamo dentro il succo del limone e grattugiamo la scorza. Uniamo ora l’aglio spremuto, la crema Tahini, il cumino e circa 4 cucchiai di acqua. Prendiamo ora il cosiddetto “frullatore a immersione”, conosciuto anche come “minipimer”. Ma se disponete solo di frullatori tradizionali non fa differenza, il risultato sarà comunque buono. Frulliamo il tutto, con l’aiuto dell’olio extra vergine d’oliva per rendere il composto ben omogeneo.

Quando la crema risulterà ben liscia ed omogenea, sarà pronta. Aggiustiamo ora di olio e sale. Di solito, l’hummus di ceci si serve con verdurine, tagliate a bastoncino. Può essere un ottimo consiglio. Altro consiglio è quello di servire l’hummus con del pane tostato.

L’hummus può essere chiaramente preparato anche con i ceci secchi: basterà lasciarli in ammollo dentro l’acqua per una notte. Successivamente, i ceci andranno bolliti per circa 50 minuti e saranno pronti per fare l’hummus.

