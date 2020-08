Una questione che sta tenendo banco in tutto il mondo: la riapertura degli stadi. La Cina ha deciso che il pubblico potrà tornare sugli spalti

Il Coronavirus ha, di fatto, reso il calcio uno sport del tutto nuovo. L’assenza del pubblico sugli spalti cambia inevitabilmente l’andamento delle singole partite, annullando il fattore campo e rendendo i 90′ minuti meno pesanti per i giocatori più fragili mentalmente.

Proprio in questi giorni, stanno andando in scena le due massime competizioni europee: la Champions League e l’Europa League. Entrambi i tornei, ormai giunti alle fasi finali, si sono giocati nelle “bolle” della Germania e del Portogallo. Già per la prossima Supercoppa Europea, però, qualcosa potrebbe cambiare. La questione riapertura stadi continua a tenere banco, e presto le autorità dovrebbero esprimersi a riguardo. Intanto, in Cina il campionato rivedrà, da sabato, gli spettatori sugli spalti.

Riapertura stadi, la Cina ha deciso: sabato previsti 1900 tifosi

Una grandissima novità per quanto riguarda il calcio in Cina: la riapertura degli stadi sarà finalmente realtà. Sabato, in occasione del big match della Super League tra Shangai Sipg e Pechino Guo’an, ben 1900 spettatori potranno assistere dal vivo ad una delle partite più importanti del campionato cinese. Va però sottolineato come, lo scorso 25 luglio, i vari team della competizione si sono radunati nelle “bolle” di Suzhou e Dalian e – in stile NBA – stanno giocando tutte le partite nelle due città.

Sipo-Guo’an verrà giocata a Suzhou e, grazie al via libera da parte delle autorità locali e della federcalcio cinese, ci saranno 1900 persone ad assistere al big match. Tutti dovranno indossare categoricamente la mascherina, e dovranno inoltre avere un attestato che dimostri come sia stato effettuato un test del Coronavirus negli ultimi sette giorni. Sarà poi misurata la temperatura di ogni tifoso, che dovrà mantenere la distanza di sicurezza di un metro.

