A poche settimane dalla riapertura delle scuole, si discute ancora dei possibili rischi legati al Coronavirus. Ne ha parlato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina

Ancora poche settimane e gli studenti di tutta Italia dovrebbe tornare tra i banchi. Dovrebbero, perché la riapertura delle scuole sembra essere tutt’altro che scontata. Nel corso degli ultimi giorni, ci sono state diverse discussioni circa la pericolosità di far tornare milioni di alunni e professori in aula.

I rischi legati al Coronavirus potrebbero essere eccessivi, soprattutto considerando la curva di contagio in continuo aumento. Poco fa, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha affrontato il tema nel corso di un’intervista rilasciata per il Tg1. Tanti i punti da risolvere: dalla mascherina alla quarantena obbligatoria in caso di positività di uno studente o professore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Locatelli: “Seconda ondata non sarà come la prima”

Riapertura scuole, Azzolina: “È un dovere morale, non c’è nessun rischio”

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, nel corso di un’intervista al Tg1, ha spiegato i motivi per i quali la riapertura delle scuole non è a rischio. “Si tratta di un dovere morale per tutti, una priorità del nostro Paese e del governo” spiega la ministra: “Stiamo lavorando da settimane per far sì che il tutto possa avvenire nella maniera più sicura possibile“. Tanti i lavori fatti nelle scuole, dall’allargamento delle aule ai nuovi banchi mobili, che saranno consegnati agli istituti a scaglioni.

“Distribuiremo 11 milioni di mascherine ogni giorno, così che tutti possano averne a disposizione. Con il metro di distanza, poi, gli alunni potranno toglierla una volta seduti” e continua: “Abbiamo assunto 100mila persone a tempo indeterminato e 70mila a tempo determinato. Stiamo velocizzando le procedure per ripartire a settembre“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, l’allarme di Macron in Francia: “Non possiamo richiudere”