A Pomezia chiude il parco marino Zoomarine. All’interno del parco non venivano rispettate le norme anti covid

I numeri di contagi da coronavirus nel Bel Paese stanno aumentando in modo esponenziale. Di qui la decisione del ministro della Salute Speranza, che con una nuova ordinanza ha deciso di chiudere le discoteche. Ma non solo. A Pomezia, nel parco marino Zoomarine c’è stato un assembramento di persone durante uno spettacolo di delfini.

Nonostante siano ancora vigenti le norme anti covid, queste non vengono rispettate da tutti. Le regole da rispettare sono sempre le stesse: obbligo di indossare la mascherina, mantenere la distanza di almeno un metro ed evitare assembramenti. Nel parco marino di Pomezia queste piccole regole non sono state rispettate.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus Roma, allarme dalla Sardegna: “C’è rischio bomba virale”

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Sardegna: salgono i contagi all’interno del resort

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, record contagi in India: 70 mila nelle ultime 24 ore

Il parco marino Zoomarine di Pomezia chiuso per cinque giorni

Il Comune di Pomezia, in seguito all’assembramento creatosi all’interno dello Zoomarine, ha emanato un’ordinanza in cui viene disposta la chiusura per cinque giorni, dal 24 al 28 agosto, del parco marino.

“Nell’area destinata allo spettacolo dei delfini, non venivano adottate misure di riorganizzazione degli spazi sufficienti. Non veniva evitato l’assembramento di persone. Inoltre non è stato assicurato il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli spettatori”, si legge sull’ordinanza.

La Polizia Locale di Pomezia inoltre, ha provveduto a notificare il provvedimento alla struttura di Zoomarine che si occuperà di mettere al corrente le persone dei giorni di chiusura della struttura.

Potrebbe interessarti anche: Covid-19, morto a Bergamo un 34enne: era in terapia intensiva da 5 mesi

Potrebbe interessarti anche: OMS, nuovo allarme Covid: questa immunità non basta

Potrebbe interessarti anche: Wuhan, festa in piscina nel primo focolaio del Covid19: migliaia ammassati senza mascherina

Potrebbe interessarti anche: Messina, spiagge sanificate dal Covid: ma in realtà non serve