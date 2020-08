Altra notte in compagnia dell’NBA e dei Playoffs, che vedono i Mavericks superare i più quotati Clippers. Bene anche Raptors, Celtics e Jazz.

Il mercoledì NBA ci riserva altre quattro partite di Playoffs. La sorpresa più grande arriva dalla sfida tra Clippers e Mavericks, dove i texani pareggiano la serie grazie ai 28 punti di Luka Doncic. Andiamo quindi a vedere i risultati delle quattro partite giocate nella notte.

Il primo match della serata ha visto protagonista i campioni in carica dei Toronto Raptors, contro i Brooklyn Nets. La seconda franchigia della Grande Mela è riuscita a tenere in testa per un solo tempo, prima che i canadesi riuscissero a costruire lo strappo decisivo per portarsi a casa la partita. Fred Van Vleet è il grande protagonista dell’incontro, che con i suoi 24 punti e 10 assist permette ai canadesi di andare sul 2-0 nella serie.

Mentre la seconda sfida della serata ha visto scendere in campo gli Utah Jazz contro i Denver Nuggets. Le due compagini stanno offrendo la serie più interessante nel bracket NBA, con i mormoni che stavolta riescono a portarsi a casa Gara 2. Ancora una volta Donovan Mitchell guida i suoi alla vittoria, con un’altra performance da 30 punti.

NBA Playoffs: super Doncic guida i Mavs alla vittoria: bene ancora i Celtics sui 76ers

Una delle più grandi delusioni di questo inizio di playoffs, con molte probabilità sono i Philadelphia 76ers. La compagine della Pennsylvania, infatti, cade nuovamente sotto i colpi dei Boston Celtics, che avanzano sul 2-0 nella serie. A guidare i biancoverdi ci pensano i 33 punti di Jayson Tatum. I 76ers si arrendono, nonostante un grande Joel Embiid da 34 punti e 10 rimbalzi.

Ma la vera sorpresa arriva nell’ultima sfida della notte, quella tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Infatti i texani ribaltano ogni pronostico, conquistando gara 2 e portandosi sull’1-1 nella serie. Ancora una volta il traghettatore dei Mavericks è stato Luka Doncic. Il prodigio sloveno, con i suoi 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist ha portato la serie sul pareggio. Ai Clippers, invece, non basta un Kawhi Leonard da 35 punti e 10 rimbalzi.

L.P.

