In Russia, alcuni media nazionali hanno avanzato l’ipotesi che il il leader dell’opposizione russa Navalny sia stato avvelenato con la “droga dello stupro.

Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny potrebbe essere stato avvelenato con l’ossibutirrato di sodio, una sostanza conosciuta comunemente con il nome di “droga dello stupro”. Questa quantomeno l’ipotesi avanzata nella giornata di oggi da alcuni media nazionali. Il Corriere della Sera ha intervistato Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni dell’istituto Scientifico Maugeri di Pavia per avere un’opinione più approfondita sul tema. Locatelli ha spiegato che quella citata dai media russi, è una sostanza “che può causare problemi respiratori e può dare perdita di conoscenza e morte per insufficienza cerebrale-respiratoria. È usata farmacologicamente come depressore del sistema nervoso centrale”. In Italia viene anche usata per curare l’etilismo cronico. Il medico ha poi affermato che questa droga può essere facilmente mescolata e nascosta con altre sostanze senza che chi la assuma possa accorgersene dal sapore.

Navalny, la droga dello stupro svanisce in poche ore dal corpo

Per quanto riguarda il suo decorso una volta ingerita, Locatelli ha dichiarato che “il coma può insorgere subito, ma se il paziente è assistito con ventilazione (respirazione meccanica, ndr), siccome la sostanza viene metabolizzata (e quindi eliminata dal corpo) in 6-8 ore circa, il soggetto si può riprendere del tutto, se nel frattempo non sono intervenute altre complicanze. I casi letali sono difficili, se sono gestiti con assistenza respiratoria in ospedale”. Si tratta inoltre di una sostanza che svanisce dal corpo in pochissime ore, e per questo diventa difficile da rilevare successivamente.

Locatelli: ” non lascia ricordi o tracce”

Locatelli ha in seguito spiegato che si tratta di una sostanza prediletta dagli stupratori seriali in quanto “l’ossibutirrato di sodio non lascia conseguenze e anzi, le persone normalmente non si ricordano nulla di quanto avvenuto sotto effetto della sostanza, per questo è usata come “droga dello stupro”, perché a certe dosi stordisce e addormenta e non lascia ricordi nè conseguenze o tracce (dopo le 6-8 ore). Le dosi ovviamente sono diverse a seconda degli scopi: farmacologico, come droga, come “veleno” a scopo criminoso”.

