Dopo la positività di tre giocatori del Cagliari e del portiere della Roma, Antonio Mirante, arriva il quinto caso di covid nel mondo del calcio. Andrea Petagna, dopo la positività di suo fratello ha scoperto di essere asintomatico

In tutto il mondo, il numero di persone positive al coronavirus sta aumentando in modo esponenziale. Il calcio non fa eccezione. Dopo la positività nel nostro massimo campionato di 3 giocatori del Cagliari e del portiere giallorosso arriva il quinto caso.

L’attaccante del Napoli, Andrea Petagna, è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore dopo la positività del fratello, si è sottoposto agli esami medici prescritti: tampone e test sierologico. Gli esiti hanno confermato la positività da parte di Petagna, ma il giocatore è asintomatico. Nonostante tutto ha iniziato le cure ed è in quarantena presso la propria abitazione.