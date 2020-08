A soli 35 anni è morto l’attore statunitense Ash Christian durante una vacanza in Messico: le cause del decesso non sono state rese note

A soli 35 anni è morto l’attore statunitense Ash Christian. L’uomo è stato trovato privo di vita in una casa di Puerto Vallarta, in Messico, mentre si godeva le proprie vacanze. Le autorità al momento non hanno reso note le cause del decesso del ragazzo.

“Ash era un grande amico, collega e partner nel crimine. Campione del cinema indipendente e dei registi. L’amore cha aveva per i processi di creazione dei film era contagioso. Alla sua famiglia, in particolare la madre, va il mio cuore. Uno di quelli buoni se n’è andato”, ha detto la sua socia della Cranium Entertainment, Christian Anne Clements.

Chi era Ash Christian

IN AGGIORNAMENTO

