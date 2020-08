Michela Persico conquista il web: il décolleté è uno spettacolo come mostra la foto appena pubblicata dalla compagna di Daniele Rugani.

E’ una giornalista sportiva molto preparata e famosa, ma anche uno dei volti femminili più attraenti e corteggiati della televisione italiana. Michela Persico non ha certo bisogno di presentazioni e continua a riscuotere un grande successo sul Instagram e sugli altri social network grazie al suo irresistibile fascino. La compagna di Daniele Rugani è attualmente in dolce attesa e si sta rilassando al mare, in attesa del lieto evento. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta e Ibrahimovic coppia dell’estate? C’è una confessione

O ANCORA QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta, bagno in un luogo da sogno: che curve – FOTO

Michela Persico in formissima: ecco la Foto

Nella Foto appena pubblicata, si vede la bellissima Michela Persico indossare un costume a due pezzi di colore blu e sfoggiare un lato A a dir poco spettacolare. Lo scatto sta facendo incetta di like e complimenti da parte dei suoi follower che, al momento, sono circa 650 mila. Ecco la Foto pubblicata in questi minuti da Michela Persico sulla propria pagina Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elettra Lamborghini leopardata: che spettacolo sul web – FOTO