Haiti, disastro in mare: almeno 17 morti per un naufragio. Il veliero “Ancelita” si è inabissato a largo di Turtle Island con a bordo diverse donne e bambini

Grave disastro in mare a largo delle coste di Haiti. 17 persone tra cui due bambini e una dozzina di donne sono morte mercoledì 19 agosto, poco dopo mezzogiorno, a causa del naufragio del veliero chiamato “Ancelita“. L’imbarcazione si è inabissata al largo di Turtle Island, nella zona Nord del paese. La notizia è stata confermata alla stampa locale dal Direttore Generale del Servizio Marittimo e di Navigazione, Éric Junior Prévost.

La nave compiva quotidianamente la tratta marittima Saint-Louis du Nord/Turtle Island ed è affondata durante il viaggio di andata.

Il direttore Prevost ha chiarito che l’affondamento è avvenuto intorno alle 12:30. Le persone che erano a bordo stavano tornando dal mercato comunale nella città di Saint-Louis du Nord.

I passeggeri a bordo che sono sopravvissuti sono stati portati fuori dall’acqua da membri della protezione civile. Sono ancora in corso perlustrazioni nella zona per capire se c’è ancora qualcuno in vita. Nulla da fare purtroppo per 12 donne e due bambini che sono morti affogati.

Il presidente Jovenel Moïse, sul suo account Twitter, ha espresso il suo dolore per questa tragedia. “Condivido il dolore di parenti e amici colpiti da questa disgrazia, faremo di tutto per salvare chi è ancora in vita“.

Proprio in queste ore è in corso una conferenza stampa presso la sede del Servizio Marittimo e di Navigazione per far luce sull’accaduto.

