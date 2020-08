Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato i nomi dei primi quattro concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del Grande Fratello Vip

A settembre tornerà il Grande Fratello Vip con la sua quinta edizione, la seconda condotta da Alfonso Signorini. Il giornalista non avrà più al suo fianco Wanda Nara, bensì Pupo ed Antonella Elia. Il cast al momento è ancora in fase di definizione, diversi sono i nomi circolati nelle ultime settimane. Da Dayane Mello a Ludovica Pagani, passando per Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Enock Barwuah e Riccardo Fogli. Eva Grimaldi ha già pubblicamente smentito invece una sua partecipazione, così come hanno fatto Daniele Ventola e Giovanni Terzi.

LEGGI ANCHE—> Barbara D’Urso infiamma il web: shorts da urlo ai fornelli! – FOTO

Grande Fratello Vip, i nomi riservano sorprese

Intanto però, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato i nomi dei primi quattro partecipanti ufficiali. Il primo sarà Fausto Leali che già in passato ha partecipato a diversi show televisivi come Ballando con le stelle e Tale e quale show. Ci sarà anche la bella Elisabetta Gregoraci, attualmente impegnata con Battiti Live. Il nome che stupisce i più è quello della contessa Patrizia de Blanck che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto un compenso da 100 mila euro e forse ci sarà spazio anche per la figlia Giada. L’ultimo nome, per ora, è quello di Flavia Vento che da diverso tempo è fuori dai riflettori. Intanto, ricordiamo che a vincere l’ultima edizione del reality è stata la modella Paola Di Benedetto.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Pomezia: chiuso il parco marino Zoomarine