Da questa mattina, gli utenti che usano Gmail stanno riscontrando non pochi problemi con gli allegati: la problematica sembra essere piuttosto estesa.

Le segnalazioni degli utenti sono numerose e hanno portato a constatare che, da questa mattina alle 7:00, Gmail è down. Cosa significa? La piattaforma di posta digitale non riesce a inviare, e dunque a ricevere, e-mail con all’interno gli allegati. Come riporta la sezione Tecnologia di Libero, il caricamento di immagini e di altri file come allegati è particolarmente lento e, quando sembra aver concluso, appare il seguente messaggio: “Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate“.

La problematica, da quanto si apprende, non riguarda solo l’Italia, ma tutto il mondo. Seppur le segnalazioni sembrano essere minori, dato anche il periodo di festa, la problematica di Gmail sta attraversando anche altri Paesi come Usa e Arabia Saudita. Insomma, si tratta di un problema globale.

Gmail down, arrivano segnalazioni sull'utilizzo del servizio di posta digitale

Come riporta Libero Tecnologia, il “guasto” sta interessando sia la versione mobile che quella desktop del servizio di posta digitale. E il problema, da quanto si apprende, sembra essere particolarmente grave: le segnalazioni arrivate a downdetector.com, sono infatti migliaia. Non sembrano esserci problemi, invece, per quanto riguarda i messaggi normali, ovvero quelli che non richiedono l’invio di un allegato.

La problematica riguarda non solo gli allegati, ma anche altri file da inviare. Sembra infatti che il malfunzionamento stia compromettendo anche le mail che contengono all’interno documenti presenti su Google Drive.

Dalle 7:00 di oggi, 20 agosto, Gmail è down e il problema sembra continuare nonostante siano ormai passate oltre tre ore dalle prime segnalazioni.

