Si fa luce sul caso che ha scosso l’estate italiana, la morte del piccolo Gioele. Secondo gli inquirenti la madre potrebbe averlo seppellito.

Nella giornata di ieri sono partite le ricerche nel bosco di Caronia, per ritrovare il corpo del piccolo Gioele, ucciso a 4 anni in circostanze misteriose. Uno dei volontari giunti sul posto, insieme al corpo dell’Esercito, ha rinvenuto un piccolo cadavere nel bosco messinese, che con molte probabilità appartiene al figlio di Viviana Parisi e Daniele Mondello.

Dopo il ritrovamento di pezzi di scapola e costole, il volontario ha affermato di aver pensato al suo nipotino che ha la stessa età del piccolo bambino figlio di Viviana e Daniele. Una volta ritrovati i resti della giovane vittima, gli inquirenti hanno sondato nuove ipotesi sul come Gioele abbia perso la vita. Infatti per alcuni poliziotti della scientifica, Viviana avrebbe potuto seppellire il corpo del figlio.

Gioele, effettuato il test del DNA sul padre: si attende l’ufficialità

Adesso si attende solamente l’ufficialità sull’appartenenza del cadavere rinvenuto al piccolo Gioele. Per permettere tutto ciò Daniele Mondello, padre del bimbo di quattro anni, si è sottoposto al test del DNA. Come riportano gli investigatori, con quasi assoluta certezza si tratta del corpo del piccolino, ma per confermarlo serve comparare i due DNA.

Ma non solo, infatti, Daniele Mondello dovrà riconoscere anche i resti degli indumenti e le scarpette rinvenute nel bosco. Ci enserà poi la polizia giudiziaria ad occuparsi del caso. Intanto i ricercatori hanno ritrovato altri resti umani nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo del piccolo Gioele.

Ora la palla passerà al medico legale, Elvira Spagnolo, per capire le cause della morte del bambino di 4 anni. La stessa Spagnolo ha effettuato l’esame autoptico sul corpo di Viviana Parisi. Secondo alcune indiscrezioni, l’esame sarà effettuato tra venerdì pomeriggio e sabato mattina.

