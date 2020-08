Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato il mancato accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Pd sulle ormai prossime elezioni regionali.

A poche ore dalla chiusura delle liste per le elezioni regionali, un accordo tra Pd e 5 Stelle sembra sempre più improbabile. Uno “strappo” che ha indispettito non poco il Partito Democratico, che si aspettava invece di poter trovare un’intesa con i 5 Stelle per presentarsi insieme sul territorio. Un’alleanza darebbe probabilmente maggiori possibilità a entrambi gli schieramenti di sconfiggere il centrodestra. E sull’argomento è intervenuto nella giornata di oggi il Ministro degli Esteri Di Maio. L’ex vicepremier ha dichiarato che “mancano poche ore alla presentazione delle liste e ritengo sia opportuno investire ogni energia per trovare degli accordi laddove sia possibile. L’ascolto dei territori, come ho ribadito in più occasioni, resta la priorità”. Di Maio ha poi commentato l’appello del premier Conte che aveva chiesto alla maggioranza di governo di fare il possibile per trovare un accordo in vista delle regionali.

Elezioni Regionali, Di Maio: “Conte ha espresso un concetto legittimo”

Di Maio ha affermato a riguardo che “il presidente Conte a mio avviso ieri ha espresso un concetto più che legittimo, sottolineando l’importanza di ascoltare i territori, ma tutti siamo consapevoli che per governare bene l’Italia ci sia bisogno di amministratori responsabili e le elezioni comunali e regionali sono uno snodo cruciale”. Il Ministro degli Esteri ha ribadito la stessa linea politica sul tema esposta da Vito Crimi ad Affaritaliani.it. I 5 Stelle continuano infatti a dichiararsi disposti al dialogo con il Pd, ma al contempo alludono a delle condizioni politiche affinché questa alleanza possa concretizzarsi, che evidentemente a loro giudizio non si sono ancora realizzate. Resta difficile non scorgere in questo, un’implicita differenza di vedute sul tema con il partito guidato da Zingaretti.

