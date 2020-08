Le elezioni regionali sono ormai alle porte e il premier Conte ha invitato le forze che compongono la maggioranza di governo a trovare un’intesa sui territori.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ha espresso alcune considerazioni sulle possibili alleanze all’interno della maggioranza di governo in vista delle elezioni regionali. Il premier si è infatti augurato “che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione”. Dichiarazioni che sono state accolte positivamente da Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali, che si augura adesso che il Movimento 5 Stelle faccia un passo in avanti e lavori al meglio per trovare un’intesa con il Partito Democratico. È arrivata in seguito anche la risposta di Vito Crimi, leader politico del M5S.

Elezioni Regionali, Meloni e Salvini preoccupati di un possibile rinvio

Ad Affaritaliani.it Crimi ha dichiarato che il movimento è disponibile al dialogo con il Pd per trovare un’intesa in vista delle regionali. Ma questo però può accadere soltanto nel caso in cui ci siano delle reali condizioni per un’alleanza e un programma elettorale che si basi sui valori condivisi dal movimento. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha invece scritto un post su Facebook dichiarandosi preoccupata del fatto che all’interno del governo si stia riflettendo sulla possibilità di rinviare le elezioni. Una mossa che a suo parere sarebbe dettata dalla paura di alcuni sondaggi che vendono 5 Stelle e Pd sfavoriti. Preoccupazione condivisa anche da Matteo Salvini che ha dichiarato che “pensare di sospendere le elezioni di settembre accampando la scusa del virus, così da evitare una sconfitta annunciata, sarebbe un attentato alla democrazia da parte del governo. La Lega e gli italiani sono pronti a reagire, con forza e compostezza, a questo eventuale, ennesimo gravissimo attacco alla libertà”.

