Covid-19, bollettino del 20 agosto: 845 contagiati, 6 morti e 180 guariti. Nel nostro Paese continua a salire il numero dei contagiati.

La curva dei contagi da Covid-19, dalla settimana pre ferragosto ha ripreso a salire. Non solo in Italia. In tutto il mondo si registrano numeri in salita che tornano a spaventare l’intero pianeta terrestre.