In Sardegna, sull’isola di Santo Stefano nell’arcipelago del La Maddalena un gruppo di 475 turisti è in quarantena all’interno di un resort. Il secondo giro di tamponi ha segnalato la positività di 26 persone.

In Sardegna, sull’isola di Santo Stefano nell’arcipelago del La Maddalena un gruppo di 475 turisti è in quarantena all’interno di un resort. Le persone possono muoversi all’interno della struttura liberamente, ma non possono uscire. Il timore di tutti è che la tensione possa portare le persone e fuggire, proprio come accaduto nella giornata di ieri. Due ospiti in preda al panico hanno tentato la fuga ma, grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono stati bloccati mentre si dirigevano all’aeroporto di Olbia.

Il motivo di tale decisione, di mettere in quarantena un numero così elevato di persone, è dovuto al fatto che un dipendente stagionale del resort è risultato positivo al coronavirus. In seguito a questo avvenimento, tutti coloro che sono stati in contatto col paziente sono stati obbligati a non abbandonare la struttura.

Sull’isola di Santo Stefano il numero di contagi sale a 26

Nella giornata di ieri, dopo il primo giro di tamponi (300), il numero dei positivi nell’arcipelago de La Maddalena era pari a 21. Oggi il quadro della situazione è più chiaro dopo aver sottoposto a esami medici la parte restante del gruppo.

L’esito complessivo dei 475 tamponi effettuati nel resort dell’isola di Santo Stefano nell’arcipelago de La Maddalena, ha evidenziato 26 casi di positività. L’Unità di crisi ha riportato il suo consenso allo spostamento per i negativi al test.

A tutti coloro che si trovavano all’interno del resort è stato applicato il tracciamento degli spostamenti e l’analisi dei contatti avvenuti.

