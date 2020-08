Allarme Coronavirus a Roma. L’assessore alla sanità nel Lazio ha avvertito della pericolosità di coloro che rientrano dalla Sardegna

Una situazione in rapido peggioramento quella legata al Coronavirus a Roma. Negli ultimi giorni, i numeri sono in continuo aumento, e potrebbero peggiorare ulteriormente. Dai risultati della task force con gli ospedali del Lazio e con l’Asl, è emerso che dei 75 nuovi casi, il 30% sia arrivato dalla Sardegna.

Solo nella Asl Roma 1, nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 22 casi. Di questi, 10 hanno dichiarato di essere tornati dalla Sardegna. Situazione simile anche nelle altre Asl di Roma e in quella di Viterbo. Alessio D’Amato, assessore alla sanità nel Lazio, ha poco fa commentato i dati allarmanti, annunciando come la movida sarda possa far esplodere una vera e propria bomba virale.

Coronavirus Roma, assessore D’Amato: “C’è il rischio di una bomba virale”

L’assessore alla sanità nel Lazio Alessio D’Amato – come riportato da RomaToday.it – ha voluto poco fa ammonire la situazione legata alla movida in Sardegna. Gli effetti si stanno spargendo a vista d’occhio in tutta Italia. Roma sta riavendo a che fare seriamente col Coronavirus, e gli ultimi dati ne sono la dimostrazione. “Stiamo rischiando una bomba virale a causa del mancato rispetto delle regole in Sardegna” spiega l’assessore: “Molto probabilmente, ci sarà un ulteriore aumento significativo dei casi“.

D’Amato ha poi continuato, sottolineando come la regione Lazio sia pronta a monitorare tutti coloro che rientrano dalla Sardegna, così da isolarli ed evitare il contagio. “Abbiamo effettuato quasi 8mila test negli ultimi tre giorni. Questa situazione poteva essere evitata col rispetto delle regole” continua l’assessore: “Ripeto quanto detto in precedenza: servono i test agli imbarchi dalla Sardegna, non possiamo rischiare così ogni volta“.

