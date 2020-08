In India è stato registrato un numero record per quel che riguarda i nuovi casi di coronavirus. L’ultimo bollettino riporta il numero di 70 mila contagiati nelle ultime 24 ore

L’India è diventata il nuovo epicentro del contagio come dimostra il numero dell’ultimo bollettino. Nella giornata di ieri in India si è registrato un boom di contagi: circa 70 mila in un giorno. A renderlo noto questa mattina il Ministero della Salute.

Il numero totale di contagiati è salito a 2.836.925, con un aumento di oltre 800 mila casi dal 7 di agosto. Secondo l’ICMR – Indian Council Medical Research -, l’Istituto Superiore Sanità indiano, l’aumento record dei casi si deve all’aumento dei test effettuati. Il Ministero della Salute, inoltre ha aggiunto che la guarigione dal virus è pari al 73,91 per cento.

Coronavirus, registrato aumento carica virale del covid

Nei tamponi prelevati negli ultimi giorni, gli esperti hanno fatto una scoperta. La carica virale del coronavirus è decisamente aumentata. Questo, un dato che preoccupa gli scienziati. Il fenomeno potrebbe essere la spia dell’emergere di nuove infezioni, una possibile nuova ondata che sta provocando numerosi focolai e che, potrebbe essere ancora controllata.

Secondo il punto di vista di Massimo Galli, infettivologo dell’Ospedale Sacco e dell’Università Statale di Milano, l’aumento della carica virale “è un fenomeno che nell’ultimo periodo si è verificato più volte e che è il segnale di molte nuove infezioni”.

Si tratta, comunque, di una situazione diversa da quella che tempo fa aveva generato un dibattito sulla possibilità che alla fine del fine lockdown il virus avesse perso mordente e che, secondo Galli, “era probabilmente nata dalla constatazione che persone portatrici da tempo del l’infezione, se esaminate, appunto, dopo una ‘lunga convivenza’ con il virus non avessero una grande replicazione virale.

