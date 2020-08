Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ha parlato dell’andamento dell’epidemia da coronavirus: l’esperto rassicura

Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera in merito a quella che è la situazione in Italia del coronavirus. “Il trend è quello ampiamente previsto con la curva in lenta ascesa ma per ora l’epidemia è sotto controllo. Nelle prossime due settimane i casi continueranno a crescere, questo a causa dell’effetto di un’estate da ‘liberi tutti’. Dopo le discoteche – ammette – non c’è l’ipotesi di altre chiusure”.

Gli ospedali attualmente, però, starebbero reagendo molto bene per quel che riguarda i ricoveri. “Il servizio sanitario è bravo a cercare, circoscrivere e curare ed i cittadini collaborano. I giovani stanno commettendo molte sciocchezze, ma spero sappiano di doverla smettere”.

Coronavirus, Miozzo: “Paghiamo il non rispetto delle regole”

I contagi delle ultime ventiquattro ore hanno visto un aumento di casi pari ad 845 unità mentre i morti sono stati 6 ed i guariti 180. La maggior parte dei nuovi positivi sono di rientro da altre nazioni per il termine delle vacanze estive, queste passate spesso senza tenere conto delle regole anti-covid da rispettare. “Abbiamo visto delle scene e quelle scene le paghiamo – ha spiegato – così come gli assembramenti in bar e ristoranti quando non rispettiamo le regole tra cui il distanziamento. Non va abbassata la guardia perché noi sappiamo vedere se in una o due settimane i casi aumenti e questo sta sistematicamente avvenendo”. Riguardo al tema del ritorno in classe, chiude con una breve affermazione: “Non ci sarà nessuna deroga sulla distanza tra studenti”.

