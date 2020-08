Il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità ha dichiarato che difficilmente la seconda ondata del coronavirus sarà pericolosa quanto la prima.

Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella giornata di oggi sull’attuale stato della pandemia di coronavirus nel nostro paese. Sulla seconda ondata di contagi, che in molti considerano ormai alle porte, Locatelli ha dichiarato che non c’è ancora nessuna certezza scientifica che questa possa effettivamente verificarsi. In ogni caso, il medico ha dichiarato che probabilmente “non sarà della stessa portata di quella che abbiamo dovuto affrontare a fine febbraio, marzo e aprile”. Inoltre, non bisogna nemmeno pensare che il nostro paese e il Comitato Tecnico Scientifico si facciano trovare impreparati com’è accaduto a Marzo. Per Locatelli infatti adesso “il Paese è in grado di garantire strategie cruciali per individuare e circoscrivere i focolai epidemici e produrre dispositivi individuali per prevenire la diffusione del contagio”.

Coronavirus, ragazzo di 17 anni ricoverato in terapia intensiva

Intanto, nella giornata di oggi un ragazzo di diciassette anni è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva dopo aver contratto il coronavirus. A darne la notizia è stata l’Ansa, che inoltre dichiarato che il giovane si è presentato in Pronto Soccorso nella giornata di martedì con febbre e dolori gastrointestinali. A un certo punto però il suo quadro clinico è peggiorato e i medici hanno deciso di trasferirlo nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Milano. Da quanto si apprende, è probabile che il ragazzo abbia contratto il virus durante una festa a cui ha partecipato e che si è tenuta il giorno di ferragosto. Sono già partite le indagini per tentare di rintracciare chiunque si sia trovato in contatto con il ragazzo. I medici e suoi familiari stanno infatti cercando di ricostruire tutti i suoi spostamenti e stanno adesso provando a contattare le persone che gli sono state vicine.

