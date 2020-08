Coronavirus, a preoccupare particolarmente non è soltanto il numero dei casi che aumentano, ma anche i ricoveri in terapia intensiva: un 17enne di Bergamo è grave in ospedale.

Anche se qualcuno vuol far credere che il Coronavirus sia diventato meno aggressivo rispetto al passato, c’è da constatare che, nelle ultime ore, un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato ed è attualmente in terapia intensiva. La notizia, riportata dall’agenzia di informazione Ansa, fa sapere che il ragazzo si è probabilmente contagiato durante una festa di Ferragosto.

Il giovane, da quanto si apprende, era arrivato martedì scorso al Pronto Soccorso di Seriate. I sintomi presentati dal 17enne erano febbre e sintomi gastrointestinali. Con l’aggravarsi della situazione, i medici hanno trasferito il ragazzo al Policlinico di Milano, dove è immediatamente entrato nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Coronavirus, grave un ragazzo di Bergamo

Come riporta l’agenzia Ansa, il giovane, di Albano Sant’Alessandro, è stato immediatamente posto al tampone salivare, per verificare se effettivamente si trattava di Coronavirus. Il 17enne è risultato positivo poco prima che la situazione si aggravasse. Partita immediatamente l’indagine sui suoi contatti: parenti e medici hanno dunque ricostruito tutti gli spostamenti con le varie persone con cui il ragazzo era venuto a contatto.

L’indagine, da quanto si apprende, ha portato alla luce una festa di Ferragosto, nel contesto della quale il giovane potrebbe essersi contagiato. Gli operatori hanno infine tracciato i suoi contatti. Si tratta di 23 persone, al momento rintracciate. Queste ultime, nella giornata di oggi, saranno sottoposte a tampone.

