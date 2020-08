A seguito del ritrovamento dei resti compatibili con un bimbo di quattro anni, il papà di Gioele si sfoga su Facebook, esprimendo più di un dubbio in merito alle ricerche.

Ciò che non riesce a spiegarsi Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele e marito di Viviana, è che i resti del piccolo, compatibili con quelli di Gioele, sono stati trovati da un volontario dopo una ricerca di sole cinque ore. Troppa la differenza rispetto ai quindici giorni di ricerche da parte di 70 uomini esperti. La nota, che non vuole esser in alcun modo polemica, è stata lanciata dal papà di Gioele su Facebook, una nota che suona più come uno sfogo che come un’accusa. Allo stesso tempo, Daniele ha voluto ringraziare tutti quelli che si sono messi al lavoro per effettuare le ricerche.

Leggi anche >>> Viviana Parisi, il marito: “Non avrebbe mai ucciso Gioele”

Papà di Gioele: la nota di ringraziamento sui social

Il papà di Gioele, Daniele, ha sfogato la sua immensa tristezza nelle lacrime di fronte alla bara entro cui sono stati inseriti i resti del piccolo ritrovato. Come riporta Tgcom24, gli inquirenti hanno affermato che, quasi sicuramente, quei resti appartengono al piccolo Gioele.

In una nota pubblicata su Facebook, Daniele ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno aiutato. “Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato”. Un ringraziamento particolare, Daniele lo ha voluto mandare alla persona che ha ritrovato i resti di suo figlio: “Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato”.

Ora sarà l’esame del DNA a confermare o meno quanto sostenuto dagli inquirenti. Questi ultimi, proprio nella giornata di ieri, parlavano di una probabilità pari al 99%.

Potrebbe interessarti anche: Gioele, la madre potrebbe averlo seppellito: ad un passo dalla verità

F.A.