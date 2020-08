Ancora una volta, la California è stata colpita da una serie di pericolosi incendi: nell’area attorno a San Francisco molte persone sono state fatte evacuare.

A dichiarare lo stato d’emergenza, come riporta Skytg24, è stato Gavin Newsom, Governatore della California. Gli incendi che si sono verificati nelle ultime 72 ore sono troppi e la scelta è stata obbligata. Da quanto si apprende, nell’area attorno a San Francisco, migliaia di persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. Recentemente, è anche arrivato il numero di roghi registrati nelle ultime 72 ore: si tratta di ben 367 roghi in tutto. Da quanto si apprende, un pilota è morto nell’intento di spegnere le fiamme. Altri operatori sono rimasti feriti, proprio a causa di un incendio che si è verificato a Sud Est di San Francisco.

Lo stato d’emergenza, dichiarato dal Governatore della California, è stato lanciato dopo gli incendi di ieri, 19 agosto.

Incendi in California, preoccupa San Francisco

Preoccupa, in modo particolare, la situazione a San Francisco. Come riporta Skytg24, infatti, la città è letteralmente “circondata da fumo e cenere”. Le strutture minacciate dal fuoco sono migliaia e, la cosa più grave è che, tra queste, centinaia sono state già distrutte. Gli incendi stanno divampando soprattutto a causa delle alte temperature e dei venti. Questa situazione climatica sta inoltre facendo sì che le fiamme si stiano spostando in diversi luoghi.

Coronavirus: la situazione negli Usa

La delicata situazione degli incendi va ad aggravare una situazione già molto preoccupante negli Usa. In base ai dati registrati dalla Johns Hopkins University, il Paese ha raggiunto, e superato, i 5,5 milioni di casi. I contagiati negli Usa, in tutto, hanno raggiunto quota 5.529.933. Il numero di decessi nel Paese è pari a 173.181.

