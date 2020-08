Calciomercato Juventus, Paratici vuole regalare un grande bomber al neo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Tra i nomi, c’è quello di una stella della Serie A

Solamente poche settimane fa, la Juventus ha chiuso prematuramente il ciclo Sarri. Nonostante il nono titolo consecutivo in Serie A, i risultati e le prestazioni della squadra hanno convinto la società a tentare la svolta. Dopo qualche giorno di ricerche, la clamorosa scelta di mettere Andrea Pirlo sulla panchina della prima squadra.

Per il prossimo anno, Andrea Agnelli è conscio che serviranno alcuni rinforzi mirati per ogni reparto. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Arthur dal Barcellona – con Pjanic in Spagna – si punta a un bomber per l’attacco. Higuain sembra ormai essere sul piede di partenza, e molto probabilmente lascerà spazio ad un altra prima punta di peso. La prossima sessione di calciomercato potrebbe regalare parecchie sorprese. Tra i nomi fatti, la Juventus sembra aver messo nel mirino una stella della Serie A.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è Dzeko: il bosniaco ha dato l’ok

Per la prossima sessione di calciomercato, la Juventus vuole fare le cose in grande. Dopo l’ennesima delusione in Champions League, la dirigenza bianconera vuole fornire al neo tecnico Andrea Pirlo i giusti elementi per puntare alla massima competizione europea. Tra i nomi per l’attacco, l’obiettivo è ora uno solo: Edin Dzeko. Il bosniaco è l’attaccante giusto per gli schemi tattici dell’ex giocatore di Milan e Juve. Sarebbe in grado di mettere la sua fisicità al servizio dei compagni, permettendo le imbucate di Cristiano Ronaldo e Dybala e finalizzando al meglio i cross dalle fasce.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, il giocatore avrebbe già dato il suo ok alla trattativa. Paratici e Fienga stanno lavorando per trovare una soluzione con la Roma sulla formula per il trasferimento. Il contratto dell’ex Manchester City da 7,5 milioni di euro a stagione scadrà nel prossimo 2022. I bianconeri difficilmente potranno garantire un ingaggio così alto, considerando le 34 candeline spente dal bomber.

