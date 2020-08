Il colosso del mondo della tecnologia Bill Gates è sicuro, ci saranno ancora milioni di morti prima della fine della pandemia da Coronavirus.

La pandemia da Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo intero e c’è chi vede ancora lontano una fine dell’emergenza sanitaria. Uno di questi è Bill Gates, fondatore di Microsoft ed una delle persone più ricche del pianeta. Gates sta lavorando attivamente alla ricerca di un vaccino eppure, dopo una lunga intervista rilasciata all’Economist, il fondatore di Microsoft crede che ci saranno altri milioni di decessi prima della fine della pandemia.

Per comabattere contro la pandemia, il fondatore della fondazione Bill&Melinada Gates ha già devoluto ben 350 milioni di dollari per la lotta contro la pandemia. Inoltre, gran parte di questi milioni di dollari sono stati indirizzati per finanziare la ricerca di un vaccino. Per il padre di Microsoft, la maggior parte dei decessi non sarebbe causato dalla malattia in quanto tale, ma solamente da un sovraccarico dei sistemi sanitari, oltre che dalle economie già stressate nei paesi poveri ed in via di sviluppo.

Bill Gates: “Entro fine 2021 prodotte quantità di vaccino da rendere immune la popolazione mondiale”

Nella sua lunga intervista all’Economist, Bill Gates ha affermato che entro la fine del 2021 avremo quantità di vaccino tali da rendere immune la popolazione mondiale, o quantomeno da bloccare la sua diffusione. Inoltre il miliardario ha chiesto ai cosiddetti “paesi ricchi” di assicurare un vaccino anche per quei paesi che non possono permettersi le spese del Covax, in modo da evitare non solo ripercussioni economiche ma anche un nuovo lockdown.

Per Bill gran parte di questo costo potrebbe essere sostenuto dagli Usa, a cui attribuisce il voto massimo alla ricerca ed allo sviluppo del vaccino. Infatti per Gates l’80% degli sforzi ottenuti per la ricerca del vaccino provengono proprio dal paese americano. La speranza di Gates è che nella prossima legge sul bilancio presentata al Congresso, ci siano fondi anche per permettere il vaccino ai paesi più poveri.

La situazione di stallo sul vaccino, per Gates potrebbe rimanere anche con un cambio al Governo, visto che una volta persa la fiducia del pubblico, invertire la tendenza non è facile. Gates ha concluso la sua intervista affermando che la mancanza di leadership non ha fatto altro che indebolire l’America nella lotta contro la pandemia. Vedremo se le parole di Bill Gates si riveleranno profetiche o se un vaccino sarà pubblicato prima della fine del 2020.

