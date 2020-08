Il Presidente della Bielorussia Lukashenko ha accusato i paesi occidentali di finanziare le proteste e i disordini post elezioni che stanno attraversando la nazione.

Durissime accuse di Lukashenko nei confronti dei paesi occidentali. Il presidente bielorusso ha infatti affermato, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza, che “i Paesi occidentali, direttamente, senza nasconderlo, annunciano apertamente la raccolta di fondi e il loro reindirizzamento verso la Bielorussia, lo vediamo”. Il premier ha continuato nel suo intervento affermando che rintracciare questi finanziamenti è difficile, in quanto molti di questi avvengono utilizzando i contanti e dunque non risultano tracciabili, ma che farà comunque di tutto per dimostrare la veridicità delle sue accuse. Lukashenko ha in seguito dichiarato che “voglio ribadire che se pensano che le autorità qui si sono incrinate e ora stanno traballando, si sbagliano: voglio sottolineare che abbiamo qualcuno su cui appoggiarci. Pertanto, non vacilleremo. Percorreremo la nostra strada, come dovremmo fare”.

Leggi anche: Bielorussia, la Merkel garantisce sostegno ai manifestanti

Bielorussia, Ue conferma sanzioni contro il governo

Una sottile ma ben poco fraintendibile dichiarazione di ostilità verso i paesi europei. E d’altronde una reazione del genere era forse scontata per certi versi. Negli ultimi giorni infatti l’Unione Europea si è schierata ufficialmente dalla parte dei manifestanti. E pur ribadendo di non voler interferire nella politica interna della Bielorussia, ha comunque disconosciuto il risultato elettorale e la vittoria di Lukashenko, chiedendo pubblicamente nuove elezioni. La Merkel si è proposta al premier bielorusso in qualità di mediatore con l’Ue, ricevendo però un secco rifiuto da parte di quest’ultimo. Il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michael, al termine di un vertice straordinario tra i vari leader europei, ha annunciato che l’Ue è pronta ad applicare sanzioni dopo le violenze della polizia dei giorni scorsi contro i manifestanti. Queste infatti rappresentano agli occhi dei vertici europei un’aperta violazione dei diritti umani sulla quale è impossibile soprassedere.

Leggi anche: Bielorussia, Lukashenko schiera l’esercito al confine occidentale: la situazione