Il colosso di Cupertino registra un nuovo record. La valutazione di Apple attuale raggionge l’incredibile cifra di 2000 miliardi di dollari. Solo dall’inizio del 2020 il titolo in borsa è salito del 59%, raddoppiando il valore nel giro di appena due anni.

L’azienda fondata da Steve Jobs non finisce mai distupire. Questa volta non si tratta del lancio di uno smartphone di ultimissima generazione farcito di tecnologia avveneristica, bensì dell’incredibile risultato conquistato sui mercati internazionali. Il colosso tecnologico con sede a Cupertino è infatti la prima azienda americana a raggiungere una capitalizzazione di 2 trilioni di dollari, vale a dire 2000 miliardi.

Una cifra che corrisponde, arrotondando appena per difetto, all’intero Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano alla fine dello scorso anno. Un risultato incredibile soprattutto alla luce del tempo relativamente breve impiegato per raggiungerlo.

Apple da record, la società vale 2000 miliardi di dollari

Appena due anni fa Apple festeggiava un altro traguardo, all’epoca considerato fantascientifico, ovvero il raggiungimento del trilione di dollari (1000 miliardi) di capitalizzazione. Un record inevitabilmente destinato a durar poco poco visti i trend del settore. Dall’inizio di quest’anno, al netto della pandemia che ha investito l’intero pianeta e in particolar modo gli Stati Uniti, il titolo azionario è cresciuto del 59%.

Un balzo impressionante che ha di fatto raddoppiato il valore della compagnia nel giro di appena due anni. E in tutto ciò, dove posiziona Tim Cook – Ceo di Apple ed erede di Steve Jobs – nelle classifiche dei superricchi del mondo? L’attuale numero uno della Mela, sebbene possa vantare un patrimonio personale superiore al miliardo di dollari, non rientra nella top 500 del Bloomberg Billionaires Index. In cima alla classifica restano stabili infatti Jeff Bezos (192 miliardi di dollari), Bill Gates (121 miliardi) e Mark Zuckerberg (99.5 miliardi).

