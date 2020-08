Daniele Mondello, padre di Gioele e marito della dj morta Viviana Parisi, è sicuro: sua moglie non avrebbe mai ucciso il piccolo figlio. Le parole dell’uomo

Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele e marito della dj morta Viviana Parisi, è sicuro di sé: “Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele e non avrebbe paura dei cani”. L’uomo, dunque, in questo modo ha escluso una delle piste sulle quali lavorano gli inquirenti, cioè quella dell’omicidio-suicidio da parte della 43enne o anche dell’aggressione da parte di alcuni cani randagi.

La Procura, al lavoro incessantemente per il caso di Viviana Parisi, avrebbe iniziato a riformulare i presupposti iniziali. Prima che il testimone chiave si presentasse in procura, si era convinti che la donna fosse scappata direzione mare e quindi le ricerche si erano lì concentrate. Inoltre, la gravità dell’incidente era stata sottovalutata.

Uno degli operai a bordo del furgone ha chiarito: “Abbiamo sentito una frenata, poi è venuta a sbattere sul lato guidatore”. L’Opel guidata dalla Parisi andava a circa 100 chilometri orari. Ha urtato un furgone per poi sbandare e si è ribaltata almeno due volte. Il finestrino è distrutto ed un pneumatico esploso. A quel punto, ferita e traumatizzata, sarebbe scappata in preda al panico. Da lì, quel che è successo è ancora un mistero. Intanto continuano le ricerche del piccolo Gioele, per il quale non ci sono importanti indizi che portano a risvolti importanti.

“Abbiamo sentito una frenata e poi l’auto ci è venuta addosso”: A #chilhavisto uno degli operai che erano sul furgone che ha avuto l’incidente con Viviana Parisi. pic.twitter.com/hr6ZdDzzPE — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) August 18, 2020

