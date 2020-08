Con l’ultima convention, Joe Biden ha ufficialmente ottenuto la nomination per Usa 2020. Andiamo a vedere le parole del candidato e della moglie Jill.

Novembre è sempre più vicino e per gli Usa vuol dire solamente una cosa: elezioni presidenziali. Dopo la più che discussa gestione Trump, il tycoon dovrà vedersela con il democratico Joe Biden, che ha ottenuto ufficialmente la nomination per Usa 2020. Non sono pochi sostenitori di Biden, che a sorpresa possiamo anche dire che parte in vantaggio rispetto all’attuale presidente degli Usa.

Infatti, forte degli errori di Trump. Biden non ha dovuto nemmeno elaborare una complessa campagna elettorale. A fare da trampolino da lancio per l’esponente democratico, ci penseranno la pessima gestione dell’emergenza Coronavirus, e gli scivoloni razzisti ed in ambito scientifico dell’attuale presidente.

Sono diversi i personaggi di spicco che in quesste ore stanno appoggiando Biden, dall’ex presidente Bill Clinton ad Alexandria Ocasio Cortez, fino ad arrivare a Colin Powell, che nonostante il suo schieramento repubblicano, appoggerebbe l’ascesa del democratico alla Casa Bianca.

Joe Biden riceve la nomination, la moglie Jill: “L’amore ci rende resilienti”

Con settembre alle porte, entriamo nel vivo della corsa alla Casa Bianca. Manca davvero poco alle elezioni, dopo un anno difficile non solo per gli Usa, ma per il mondo intero a causa della pandemia da Coronavirus. A dare lo sprint finale al candidato democrato ci sta pensando la moglie Jill.

Energica, solare, sorridente ed ironica, Jill Biden negli ultimi giorni si è resa protagonista di numerosi video pronti a rafforzare il livello di fiducia del popolo americano nei confronti del marito. Dal video in cui ricorda i pugni ad un bullo fino agli scherzi in famiglia, Jill sta entrando sempre più nel cuore degli elettori americani.

Ma Joe Biden non sta convincendo solamente gli elettori, ma anche alcune figure di spicco degli Stati Uniti. A partire dall’ex presidente Bill Clinton, che dopo aver definito Trump “un bullo“, ha criticato l’operato del tycoon accusandolo di essere crollato come un castello di carta davanti alla crisi.

L’esponente democratico trova l’appoggio anche di Alexandria Ocasio Perez. La trentenne deputata dei dem, nonostante abbia fatto un intervento da sponsor di Bernie Sanders, ha lodato anche Joe Biden, come perfetto candidato alla Casa Bianca.

Infine, a sorpresa è arrivato anche l’appoggio di Colin Powell. L’ex segretario americano, nonostante il suo schieramento repubblicano appoggia la candidatura di Biden, affermando di volere un presidente con le sue caratteristiche. Insomma, continua la crescita di Biden nel consenso non solo popolare, ma anche tra le figure di spicco degli Usa.

L.P.

