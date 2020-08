Turista annegata mentre era in vacanza in Italia, una storia molto tragica quella che arriva direttamente dalla piccola Caprera.

Malgrado il Covid-19 diverse migliaia di turisti si sono riversati nella bellissima Italia. Uno dei Paesi più belli del mondo, che vive di turismo e che quindi è terrorizzata dall’idea di una nuova chiusura totale. Intanto però, nel rispetto totale delle norme e delle linee guida imposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, qualcuno sta visitando la penisola. Purtroppo però per una donna questa visita è stata mortale. Il luogo della tragedia è stata la piccola Isola di Caprera, isolotto facente parte dell’Arcipelago de La Maddalena, al largo della Sardegna. Purtroppo, mentre la donna esplorava le bellezze naturali che sono ancora incontaminate dall’uomo, non si è sentita bene e la situazione è precipitata in modo netto ed irreversibile. Alla fine è sopraggiunta la morte, la tristezza, lo sgomento.

Turista annegata a Caprera, colta da un malore durante immersione

La turista in questione era sull’isola insieme ad una compagnia di circa 12 amici. Tutti si stavano godendo le bellezze del posto, la cucina, il sole estivo di una delle isole più belle del mondo. Ad un certo punto è partita una spedizione marina per andare a visitare il fondale, cercando di cogliere la bellezza del posto da una prospettiva nuova, ancora più interessante, ancora più affascinante. Proprio mentre era in immersione, con la tuta da sub, però, è successo qualcosa. Un malore ha colpito la turista che si è sentita male e non è riuscita a coordinarsi nel migliore dei modi, o a respirare. Alla fine è morta annegata sul fondale. Il pronto soccorso si è mosso subito per salvarla, ma ormai per lei non c’era più nulla da fare.

