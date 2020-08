Firenze, una bambina di soli 4 mesi ha perso la vita nonostante i tempestivi soccorsi: la causa, secondo gli accertamenti, è stata una meningite fulminante.

La piccola, come riporta Skytg24, è morta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il tragico evento si è verificato nella notte fra sabato 15 e domenica 16 e lunedì sono stati celebrati i funerali. La bimba, da quanto si apprende, era ricoverata da qualche giorno e, quando la situazione si è ulteriormente aggravata, non sono bastati gli immediati soccorsi per salvarla.

La bambina, come riporta Skytg24, era stata trasportata in ospedale dai genitori quando la situazione legata alla malattia si era fatta più grave. Dopo qualche giorno di ricovero, la bimba non ce l’ha fatta. Incommensurabile lo strazio della famiglia. Tanti gli amici e i parenti presenti al funerale di lunedì.

Firenze, donna ricoverata per Coronavirus costretta a lasciare il cane a casa: lo salva la municipale

Firenze: una donna, dopo aver effettuato il test per il Coronavirus, è stata ricoverata all’ospedale di Careggi. Come riporta La Stampa, la donna, appena arrivata in ospedale, ha comunicato agli operatori sanitari di aver lasciato il cane solo in in casa. A quel punto, sono intervenuti i vigili urbani che in poco tempo sono riusciti a salvare l’ainmale domestico.

Gli agenti, infatti, si sono immediatamente recati in ospedale, dove hanno recuperato le chiavi di casa della donna. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno indossato la tuta protettiva e sono saliti su a casa, dove hanno trovato il cane, solo e spaventato. Ora il cane è stato affidato alle cure dei veterinari, che lo terranno in custodia fino a quando la donna sarà guarita e potrà, dunque, far ritorno a casa.

F.A.